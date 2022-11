Atalanta-Inter 2-3: Dzeko fa volare la squadra di Inzaghi | Serie A News

L'Inter di Simone Inzaghi conclude il suo 2022 come meglio non potrebbe. Vittoria, 2-3, sul campo dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Tre punti, tra l'altro, arrivati in rimonta. Primo successo dei nerazzurri di Milano in uno scontro diretto in questo campionato e un bel balzo in avanti in classifica.