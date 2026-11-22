Ruben Amorim esalta Adrien Rabiot dopo la super prestazione contro il Frosinone: le parole spese dal tecnico portoghese per il centrocampista del Milan
Milan-Frosinone 5-1: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'
Al termine della vittoria per 5-1 contro il Frosinone di Massimiliano Alvini, Ruben Amorim si è presentato davanti ai media per analizzare la prestazione del Milan e di alcuni singoli. Tra i passaggi più interessanti delle dichiarazioni rilasciate dal tecnico portoghese c'è senza dubbio quello su Adrien Rabiot, MVP della partita di San Siro.
Milan, le parole di Amorim su RabiotIntervistato da 'DAZN' al termine di Milan-Frosinone, Amorim ha elogiato Rabiot:
"Non voglio dire che avrebbe potuto avere una carriera migliore perché ha giocato al PSG: ora è qui al Milan e vogliamo che rimanga. Ovviamente è un giocatore che può giocare da 10, da trequartista, può giocare anche da numero 8, può giocare anche da play un po' più basso, anche se non gli piace. Sicuramente è uno dei giocatori migliori che ho mai allenato, è uno dei migliori centrocampisti d'Europa in questo momento".
I numeri di Rabiot contro il FrosinoneEcco qualche statistica interessante della prova di Rabiot contro il Frosinone (dati 'Sofascore'):
- Assist: 2
- Passaggi chiave: 3
- Tocchi: 60
- Passaggi nella metà campo avversaria/totali: 27/42 (64%)
A questi numeri si aggiunge il contributo determinante nell'autogol di Calvani che ha sbloccato la partita, propiziato proprio dal cross del centrocampista francese.
Rinnovo in vistaEntro la fine dell'anno potrebbe arrivare il rinnovo di Adrien Rabiot. Estendere il contratto con il centrocampista francese è considerato prioritario da Gerry Cardinale, che lo vede come uno dei giocatori attorno a cui costruire il progetto. L'idea è prolungare l'accordo attuale - in scadenza nel 2028 - fino al 30 giugno 2030, con tanto di adeguamento di ingaggio, attualmente da 5 milioni di euro netti a stagione.
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