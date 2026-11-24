Il Milan di Rúben Amorim sta cambiando pelle. La squadra rossonera ha trovato una nuova identità, caratterizzata da maggiore aggressività e dalla capacità di indirizzare le partite sin dai primi minuti. A raccontare questa evoluzione sono soprattutto i numeri: nelle prime 12 giornate di Serie A sono già 28 le reti realizzate dal Diavolo, con una tendenza particolarmente evidente nelle ultime uscite.

Nelle prime 4 giornate il Milan non era mai riuscito a segnare nei primi trenta minuti di gioco. Un dato che raccontava una squadra ancora alla ricerca dei propri equilibri e di un modo efficace per approcciare le partite. Nelle ultime settimane, invece, lo scenario è cambiato sensibilmente.

Milan, la prima mezz'ora è diventata un'arma

La svolta è arrivata dopo l'intervallo della partita del 28 ottobre contro il Bologna. Da quel momento il Milan ha mostrato un atteggiamento differente, diventando una squadra capace di aggredire l'avversario e colpire con maggiore rapidità. Anche nella gara persa contro il Bologna, dopo essere andato sotto all'ottavo minuto, il Diavolo era riuscito a reagire immediatamente, ribaltando il risultato con la doppietta di Alphadjo Cisse al 14' e al 27'.

Da lì in avanti, le reti nei primi 30 minuti sono diventate una costante. Contro l'Inter sono andati a segno Christian Pulisic al 4' e Adrien Rabiot al 10', mentre contro il Genoa sono arrivati i gol di Cisse al 13' e ancora di Pulisic al 19'. Nell'ultima partita contro il Frosinone, infine, il Milan ha trovato la via della rete con l'autogol di Gabriele Calvani al 4' e il gol di Gonçalo Ramos al 19'.

Una sequenza che evidenzia la crescita della squadra nell'approccio alle gare. Il Milan riesce oggi a mettere pressione agli avversari fin dalle prime battute, costruendo occasioni e trovando con maggiore frequenza la via del gol.

I 28 gol in campionato e la sfida europea

Il totale di 28 reti dopo 12 giornate conferma la dimensione offensiva raggiunta dalla squadra di Amorim. Il tecnico portoghese è già il terzo allenatore nella storia rossonera per numero di gol realizzati nelle prime 12 panchine in Serie A, alle spalle di Nereo Rocco e Lajos Czeizler.

Adesso, però, servirà trovare continuità anche sul piano della gestione delle partite. La rimonta subita nel finale contro il Genoa ha mostrato come il Milan debba ancora evitare cali di concentrazione nella ripresa. La prossima sfida europea contro l'Olympiacos rappresenta un appuntamento importante: dopo le difficoltà incontrate nelle precedenti gare continentali, i rossoneri non possono permettersi un altro passo falso.

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Amorim potrebbe affidarsi a una formazione molto vicina alla migliore, pur concedendo riposo ad alcuni elementi come Luka Modrić e probabilmente Gonçalo Ramos. Tra i possibili protagonisti c'è proprio Cisse, già decisivo nelle ultime uscite e autore di due reti nella prima mezz'ora anche nella partita contro il Salisburgo. La sua candidatura per una maglia da titolare, da centravanti o da ala sinistra, è dunque da tenere in considerazione.

Il Milan ha ritrovato aggressività e concretezza, soprattutto nei primi trenta minuti. Ora dovrà trasformare questa crescita in risultati anche in Europa, dove partire forte potrebbe rappresentare un aiuto importante per conquistare i tre punti.