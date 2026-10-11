Spazio alle dichiarazioni post-partita al 'Mapei Stadium': i rossoneri guidati da Rúben Amorim erano imbattuti in trasferta, con pareggi contro Juventus e Lazio
Sassuolo-Milan 1-1: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita del 'Mapei Stadium'
Ruben Amorim, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Sassuolo-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Sassuolo-Milan, le dichiarazioni di Amorim
"Sono due punti persi. Sono molto sincero, non li meritavamo contro la Juventus, mentre oggi abbiamo perso due punti. Stiamo migliorando velocemente, ma dovevamo vincere. Guardo queste partite e, nonostante i problemi che abbiamo, dovremmo avere più punti e questo è un po’ frustrante. Penso che la squadra stia migliorando, dobbiamo solo, quando segnamo un gol, controllare e dominare la partita con la palla. Non l’abbiamo fatto e un gol del genere su calcio d’angolo non possiamo concederlo".
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