Rúben Amorim, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine del derby Milan-Inter, sfida valida per la 10^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, vinta per 3-1 grazie ai gol di Christian Pulisic (4'), Adrien Rabiot (10') e Diego Moreira (43'). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Derby Milan-Inter 3-1, così Amorim nel post-partita di 'Milan TV'

"Non solo la nostra reazione, ma anche la reazione del pubblico è stata incredibile. L'ambiente non me lo aspettavo. Mi aspettavo qualcosa di grande, ma non fino a questo punto. Penso che abbiamo iniziato davvero bene, che abbiamo preparato la partita benissimo e che fossimo concentrati, tutti quanti nella squadra: l'avevo detto anche in conferenza stampa. Ho sentito che dopo Bologna erano tutti molto arrabbiati e delusi, com'era giusto che fosse. Ma nei giorni successivi, mentre preparavamo la partita, ho percepito che erano davvero concentrati sul compito e per il resto hanno il talento e sono in grado di vincere qualsiasi partita. Fin dal primo minuto sono stato molto tranquillo perché sentivo che la squadra c'era".

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"Mi sono goduto l'ambiente, ma per me è stata una partita tranquilla perché sentivo che la squadra era pronta a lottare. Avevano solo bisogno di essere davvero concentrati su ogni singolo dettaglio. Devono solo essere umili e andrà tutto bene, perché io li proteggerò sempre se saranno così. Quindi sono davvero felice per tutti, ma ora concentriamoci sulla prossima. Festeggiamo oggi, ma poi testa alla prossima partita", ha chiosato Amorim.