Spazio alle dichiarazioni pre-partita a San Siro: il Frosinone del tecnico toscano è la rivelazione del campionato, staziona in zona Europa da neo-promossa
Milan-Frosinone: l'arrivo dei rossoneri a San Siro tra l'entusiasmo dei tifosi | Video PianetaMilan
Massimiliano Alvini, allenatore gialloazzurro, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Milan-Frosinone, partita della 12^ giornata della Serie A 2026-2027 che si disputerà alle ore 18:00 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Milan-Frosinone, le parole di AlviniSulla partita: "La disponibilità dei calciatori e la relazione sono tutto. Senza attaccante? E' una scelta che serve ad andare sui riferimenti e correre sempre in avanti. Non cambia il sistema, cambia la strategia. Proveremo ad avere un atteggiamento diverso. Siamo consapevoli di quello che ci aspetta, ma proveremo a fare la nostra partita.
Sul Milan: "Il Milan è la squadra migliore nel palleggio orizzontale. L'importante è avere idee e cercare di metterle in campo. A San Siro si viene per giocare e fare punti, non per vedere lo spettacolo che c'è".
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