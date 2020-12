18 dicembre 2004 – Juve-Milan 0-0: ma che arbitraggio di Bertini (VIDEO)

18 dicembre 2004 – Juve-Milan 0-0: ma che arbitraggio di Bertini

Il 18 dicembre 2004 il Milan di Carlo Ancelotti pareggia 0-0 a Torino contro la Juventus, al termine di un match a dir poco dominato dalla squadra rossonera. Al Delle Alpi andò in scena un discutibile arbitraggio di Paolo Bertini (oggi 56 anni) che non fischiò un rigore su Crespo per fallo di Zebina e fermò due volte i rossoneri per fuorigioco inesistente. Scelte sbagliate e a dir poco discutibili. A fine anno la Juventus vinse il campionato, ma poi lo scandalo 'Calciopoli' revocò il titolo di quell'anno ai bianconeri.