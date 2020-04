Vertice UEFA: ecco date limite di inizio e fine dei campionati nazionali

NEWS SERIE A – Si è svolta oggi la video-conferenza della UEFA con le sue 55 Federazioni: un meeting ‘virtuale’ che, di fatto, ha confermato le indicazioni già emerse nei giorni scorsi e fissato termini iniziali e finali per la stagione 2019-2020.

L’indicazione della UEFA è quella di concludere i campionati nazionali, con qualsiasi formula, entro il prossimo 3 agosto e, in tal senso, le 55 Federazioni affiliate al massimo organismo calcistico di Nyon avranno tempo fino al 27 maggio per presentare i piani di ogni singolo torneo.

L’obiettivo della UEFA, dunque, è quello di fare in modo che tutte le Federazioni riescano e giocare le partite previste in calendario. In alternativa, possono essere approvate formule ‘ridotte’ per la chiusura dei campionati, quali playoff, spareggi o mini-tornei.

Chiaramente, se le condizioni sanitarie legate alla pandemia da coronavirus non dovessero garantire la massima sicurezza agli atleti e non soltanto, si dovrà optare per lo stop anticipato dei campionati nazionali, come già accaduto in Belgio, Scozia ed Olanda (quest’ultimo ancora da ratificare).

Nel caso un torneo non dovesse concludersi, la Federazione di riferimento, e non la Lega (quindi, nel caso della Serie A, spetterebbe alla FIGC e non alla Lega Calcio, n.d.r.), dovrà inviare la lista delle squadre qualificate alle coppe europee per la stagione 2020-2021 in base ai meriti sportivi dell’attuale stagione.

Si terrà, dunque, conto della classifica nel momento dello stop. La UEFA vigilerà perché siano applicati criteri di merito sportivo e di trasparenza, in caso contrario potrebbe rigettarne l'accesso.