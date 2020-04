Amarcord: 23 aprile 1978, l’esordio in Serie A di Franco Baresi

NEWS MILAN – Oggi, 23 aprile 2020, ricorre un importante anniversario in casa rossonera. Franco Baresi, ex capitano del Milan, 719 presenze e 33 gol in maglia rossonera, con 21 trofei all’attivo, esattamente 41 anni fa, il 23 aprile 1978, faceva il suo debutto in Serie A.

Il Milan, club di cui oggi è ‘brand ambassador’, lo ha ricordato sul proprio account ufficiale del popolare social network ‘Twitter’.

'Kaiser Franz' Baresi scese in campo, infatti, allo stadio 'Bentegodi', in occasione di Verona-Milan, gara vinta per 2-1 dai rossoneri allora allenati da Nils Liedholm e valida per la 28^ giornata di Serie A. Baresi giocò tutti i 90′.