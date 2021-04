Uefa, i tifosi contro Ceferin. L’hashtag #ceferinout spopola | News

Il popolo social si scatena contro Aleksander Ceferin, presidente della Uefa. L'hashtag #ceferinout è in tendenza su Twitter

I tifosi si scatenato contro Aleksander Ceferin. Il presidente della Uefa, dopo la nascita della Superlega, ha sparato a zero contro i club fondatori, minacciando più volte sanzioni importanti, come l'esclusione dalla Champions League. Tutto questo evidentemente non è piaciuto ai tifosi, soprattutto sui social. Nella serata di ieri, infatti, l'hashtag #ceferinout, è diventato virale su Twitter. Sono oltre 175 mila i tweet pubblicati e l'hashtag è in tendenza sia in Italia e sia in Spagna. Ecco qualche messaggio.