SuperLega, i club fondatori avviano azioni legali per difendere il torneo

UEFA e FIFA minacciano cause miliardarie ai 12 club fondatori della SuperLega per risarcimento danni. E loro hanno risposto così ...

Daniele Triolo

UEFA e FIFA minacciano cause da 50-60 miliardi di euro nei confronti dei 12 club fondatori della SuperLega (tra cui, come noto, c'è anche il Milan) per risarcimento danni. Inoltre, UEFA e FIFA minacciano di escludere tali società da qualsiasi competizione da loro organizzata (Champions League, Europa League, Conference League, Mondiale per Club). Vietando, al contempo, ai calciatori delle squadre coinvolte di prendere parte ai Campionati Europei ed ai Mondiali.

Ma non è tutto. Siccome le Federazioni calcistiche d'Italia, Spagna ed Inghilterra stanno con UEFA e FIFA, per i 12 club fondatori della SuperLega potrebbe persino configurarsi un'estromissione dai campionati nazionali. Cosa che, invece, tali società non vorrebbero. Ad ogni modo, la risposta alle minacce di UEFA e FIFA non si è fatta attendere. I 12 club della SuperLega nella serata di ieri hanno fatto sapere ai leader di UEFA (Aleksander Čeferin) e FIFA (Gianni Infantino) di aver già avviato un’azione legale per impedire loro azioni volte a contrastare il lancio della nuova competizione.

"Siamo preoccupati che la FIFA e la UEFA possano rispondere a questa lettera di invito cercando di prendere misure punitive per escludere qualsiasi club o giocatore partecipante dalle rispettive competizioni", si legge nella lettera dei 12 club della SuperLega rivolta a Čeferin ed Infantino. "I vostri comunicati ufficiali, tuttavia, ci obbligano ad adottare misure per proteggerci da una tale reazione avversa. Che non solo metterebbe a repentaglio l’impegno per un finanziamento, ma sarebbe illegale. Per questo motivo, SLCo (Super League Company) ha presentato una mozione dinanzi ai tribunali competenti al fine di garantire l’istituzione e il funzionamento della Competizione in conformità con le leggi applicabili".

"È nostro dovere, in qualità di membri del consiglio di SLCo, garantire che tutte le azioni ragionevoli disponibili per proteggere gli interessi della Competizione e dei nostri stakeholder siano debitamente intraprese. Questo dato il danno irreparabile che si subirebbe se, per qualsiasi motivo, fossimo privati ​​dell'opportunità di creare tempestivamente il torneo e distribuire i proventi che ne derivano", conclude la nota dei 12 club fondatori del torneo.