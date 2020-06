Serie A – Si cerca l’accordo sul prolungamento dei contratti in scadenza

SERIE A NEWS – Mancano poco più di 15 giorni alla fatidica data del 30 giugno, ossia al termine di tanti contratti e prestiti che riguardano giocatori di Serie A e non solo.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’Assocalciatori, la FIGC e la Lega Serie A, stanno lavorando intensamente per riuscire a trovare l’accordo per il prolungamento dei contratti fino al 31 agosto. Tale accordo, dovrebbe arrivare entro la fine di questa settimana.

Il caso più spinoso in questo senso per il Milan, è sicuramente quello di Zlatan Ibrahimovic.

