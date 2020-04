Serie A – Se non si riparte dieci club rischiano il fallimento

ULTIME NEWS – Come riporta il quotidiano La Repubblica, qualora la Serie A 2019/2020 non dovesse ripartire, 10 club su 20 sarebbero a rischio fallimento. Di vitale importanza per suddette società, sono i diritti TV che verrebbero a mancare.

Questa notizia, è riportata in un documento che circola fra i Presidenti delle squadre. E sempre in questo documento, c’è scritto anche che se il prossimo campionato dovesse essere disputato a porte chiuse fino al 31/12/2020, la stagione 2020/2021 vedrebbe delle perdite stimate del 25% almeno.

