Coronavirus, Rebic: “Serie A? La cosa più importante è la salute”

NEWS MILAN – Ante Rebic, calciatore del Milan, nell’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, ha parlato dell’emergenza coronavirus e della possibilità che la Serie A riprenda. Ecco le parole di Rebic.

"Ripresa Serie A? La cosa più importante è la salute, quindi consiglio a tutti di rispettare le regole, con la speranza che questa situazione finisca presto – evidenzia Rebic -. Non vedo l'ora che tutto torni alla normalità per continuare a fare quello facevo prima dello stop. Nel 2020 ho finalmente avuto l'occasione per giocare diverse partite di fila e mi è servito per dimostrare ciò che sono in grado di fare. Ho sfruttato il momento nel miglior modo possibile".

