Calciomercato Milan – Attacco: non si perde di vista Scamacca

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola, il Milan è molto attento al mercato nazionale ed internazionale qualora, a fine stagione, si dovesse trovare alle prese con la sostituzione dell’esperto bomber svedese Zlatan Ibrahimovic.

Tra i nomi di Myron Boadu, olandese dell’AZ Alkmaar e Jonathan David, canadese del Gent, il Diavolo non dimentica quello di Gianluca Scamacca, classe 1999, centravanti romano cresciuto nelle giovanili della Roma, passato attraverso un’esperienza in Eredivisie con PSV Eindhoven (giovanili) e PEC Zwolle, ora di proprietà del Sassuolo.

Scamacca è seguito dal Milan dallo scorso gennaio. Il centravanti, 195 centimetri di altezza per 85 chilogrammi di peso, si trova attualmente in prestito all'Ascoli, in Serie B, con cui ha realizzato 11 gol in 25 gare tra campionato e Coppa Italia.