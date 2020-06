Serie A – Sampdoria, Ranieri: “Campionato totalmente falsato”

ULTIME NEWS – Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, che nella giornata di domani sfiderà l’Inter di Antonio Conte a San Siro, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le dichiarazioni di Ranieri: “All’inizio avevo chiesto la ripresa del campionato, ma la volevo subito. Adesso il campionato è totalmente falsato perché il Covid dentro di noi è entrato tantissimo e questa non è una scusante, dentro di noi proveremo a dare il massimo e di più. Adesso è tutto un punto interrogativo, non so quanto mi resiste un giocatore e se riuscirà a farlo per 90 minuti”.

"Molti dicono che questo è come un inizio di campionato, ma non è la stessa cosa, un inizio è quando i giocatori tornano dal mare dove hanno scaricato lo stress – spiega Ranieri. Quando inizi il ritiro trovi una squadra rilassata e piena di voglia di fare. Questo non lo è, abbiamo fatto una preparazione ma adesso dobbiamo vedere, i ragazzi si sono comportati benissimo, ma adesso voglio vedere sul campo cosa siamo capaci di fare. Io sono come San Tommaso, voglio vedere sul campo cosa siamo capaci di fare".