Parma-Inter 0-2, prima vittoria post-Lukaku: i tifosi contro Suning

L'Inter batte il Parma in amichevole nella prima partita post-Lukaku. Al 'Tardini' finisce 0-2, ma i tifosicontestano pesantemente Suning. Sono Brozovic e Vecino a far sorridere Simone Inzaghi, certamente non contento di essere arrivato in una squadra che aveva Hakimi e Lukaku in rosa ed ora sta smobilitando.