Olimpiadi Tokyo 2020 – Kessié-gol, vince la Costa d’Avorio al debutto

Franck Kessié, centrocampista del Milan, ha regalato 3 punti alla Costa d'Avorio nella gara d'esordio alle Olimpiadi di Tokyo 2020: il video

La Costa d'Avorio di Franck Kessié ha iniziato come meglio non avrebbe potuto la sua avventura alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella gara inaugurale del Gruppo D, in riferimento ovviamente al calcio maschile, gli 'Elefanti' ivoriani hanno superato per 2-1 l'Arabia Saudita.