Forse il Bournemouth non era poi così scarso quando ha rifilato un 3-0 al Milan in Europa League. A distanza di alcune settimane da quella partita, la formazione inglese ha dato continuità a una crescita impressionante, arrivando a conquistare 9 vittorie consecutive in tutte le competizioni. Un filotto che rappresenta un record nella storia del club e che ha portato i Cherries fino al quarto posto della Premier League.

L'ultimo successo è arrivato sabato 21 novembre, con il 2-0 casalingo contro il Nottingham Forest. A decidere la sfida sono stati Evanilson, ancora a segno, e Justin Kluivert, autore del raddoppio. Per la squadra allenata da Marco Rose si tratta della quinta vittoria consecutiva in campionato, un risultato che certifica il momento straordinario attraversato dal gruppo.

Dal 3-0 al Milan al record storico

La striscia vincente del Bournemouth comprende anche il successo per 3-0 contro il Milan in Europa League. Prima e dopo quella partita sono arrivati i risultati contro Sturm Graz, Sunderland, Manchester United, Aston Villa, Leeds, Sparta Praga, Ipswich Town e Nottingham Forest. Nove vittorie consecutive che hanno permesso alla squadra inglese di superare il precedente primato societario di otto successi di fila, stabilito nelle stagioni 1998-99 e 2012-13.

Particolarmente significativi sono anche i risultati ottenuti in Premier League: il Bournemouth ha battuto Manchester United e Leeds senza subire gol, oltre ad aver superato Sunderland, Ipswich e Nottingham Forest. La squadra ha trovato un equilibrio importante, riuscendo a essere efficace sia nella gestione del possesso sia nelle transizioni offensive.

La svolta dopo il 5-1 contro il Chelsea

C'è un particolare interessante nella storia di questa striscia. Prima di iniziare a vincere, il Bournemouth aveva attraversato un avvio complicato sotto la guida di Marco Rose, subentrato ad Andoni Iraola. Dopo le prime 6 partite di campionato, il bilancio era di appena 3 punti, frutto di altrettanti pareggi. A rendere ancora più difficile il momento era arrivata la pesante sconfitta per 5-1 contro il Chelsea.

Proprio quel risultato, secondo il portiere Djordje Petrović, ha rappresentato un punto di svolta. Il giocatore ha spiegato che la squadra ha cambiato soprattutto atteggiamento e mentalità, ritrovando compattezza e fiducia nei propri mezzi. Non una rivoluzione tattica, quindi, ma una crescita collettiva che ha prodotto risultati straordinari.

Un altro protagonista è Evanilson, autore del gol che ha sbloccato la partita contro il Nottingham Forest. Il brasiliano ha segnato in sei gare consecutive di Premier League, stabilendo a sua volta un primato per il club. Il Bournemouth, insomma, ha trovato continuità, certezze e un attaccante in grande forma.

Il Milan rivaluta quella sconfitta?

Il percorso delle Cherries invita inevitabilmente a rileggere il 3-0 subito dal Milan. La partita del 22 ottobre al Vitality Stadium era stata indirizzata già nel primo tempo: all'8' Justin Kluivert aveva sbloccato il risultato su rigore, assegnato per un fallo di mano di Koni De Winter. Al 27' l'espulsione di Mike Maignan, punito per una reazione su Tyler Adams, aveva complicato ulteriormente i piani rossoneri. Dal dischetto Marcus Tavernier aveva firmato il 2-0, prima che Amine Adli chiudesse definitivamente i conti all'84' con una splendida punizione. Il Milan, in inferiorità numerica per oltre un'ora, non era riuscito a reagire e aveva concluso la partita senza tiri nello specchio della porta.

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All'epoca il risultato poteva essere interpretato soprattutto come un passo falso della squadra di; oggi, alla luce delle nove vittorie consecutive, emerge anche il valore dell'avversario affrontato. Naturalmente, la crescita del Bournemouth non cancella le responsabilità del Milan per quella prestazione, né può giustificare ogni aspetto della sconfitta. Ma il cammino degli inglesi dimostra che i rossoneri avevano di fronte una formazione capace di mettere in difficoltà avversari importanti. Forse, dunque, il Bournemouth non era così scarso come poteva sembrare dopo quella partita.