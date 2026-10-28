Da esperienza deludente al Milan a protagonista - di nuovo - in Germania. Niclas Füllkrug sembra aver ritrovato la propria dimensione con la maglia del Werder Brema, squadra nella quale è tornato dopo la parentesi rossonera e il successivo rientro al West Ham. L'attaccante tedesco sta vivendo un avvio di stagione straordinario e i numeri raccontano una trasformazione evidente: 11 gol nelle prime nove partite tra campionato e Coppa di Germania.

L'ultima dimostrazione è arrivata martedì 27 ottobre, nella sfida contro il Borussia Dortmund in Coppa di Germania. Entrato in campo al 59', Füllkrug ha realizzato una doppietta, trasformando un calcio di rigore e firmando una seconda rete di pregevole fattura. Dopo aver superato un avversario con un tunnel nei pressi della linea laterale, il centravanti ha guadagnato campo e lasciato partire un potente destro dal limite dell'area.

Una giocata spettacolare, diventata rapidamente uno degli episodi più commentati della partita. La sua doppietta, tuttavia, non è bastata al Werder Brema per evitare la sconfitta per 3-2 e l'eliminazione dalla competizione. La prestazione individuale dell'attaccante resta comunque significativa, soprattutto se confrontata con quanto mostrato durante i sei mesi trascorsi in Italia.

I numeri di Füllkrug al Milan e la rinascita in Bundesliga

Nel corso della seconda parte della stagione 2025-2026, Füllkrug aveva vestito la maglia rossonera senza riuscire a imporsi. Arrivato in prestito dal West Ham nel mercato invernale, il tedesco aveva trovato poco spazio e faticato a garantire il contributo realizzativo atteso da un centravanti della sua esperienza.

Il suo bilancio in Serie A si era fermato a una sola rete in 20 presenze, con un impiego spesso limitato agli spezzoni di partita. Il gol contro il Lecce era stato il momento più significativo della sua parentesi milanista, che non aveva convinto la società a esercitare il diritto di riscatto.

Il ritorno al Werder Brema sembra invece aver cambiato completamente il quadro. Nel club in cui aveva già vissuto una fase importante della propria carriera, Füllkrug ha ritrovato fiducia, continuità e soprattutto il rapporto con il gol. Le undici reti in nove incontri tra campionato e coppa rappresentano un rendimento ben diverso da quello mostrato in rossonero.

Naturalmente, il confronto va contestualizzato: si tratta di competizioni, squadre e condizioni differenti. Resta però evidente la crescita del centravanti, che oggi appare molto più incisivo sotto porta e capace di incidere anche entrando dalla panchina.

Milan, un rimpianto oppure una scelta corretta?

Il rendimento di Füllkrug inevitabilmente riporta alla mente la decisione del Milan di non proseguire il rapporto con l'attaccante. In estate il club ha scelto di non puntare su di lui a titolo definitivo, preferendo valutare altre soluzioni per il reparto offensivo.

Alla luce dei numeri attuali, è inevitabile chiedersi se il tedesco avrebbe potuto offrire un contributo maggiore anche in rossonero. Il suo momento in Germania dimostra che le qualità realizzative non sono mai mancate, ma non basta per stabilire che la sua permanenza al Milan sarebbe stata necessariamente la scelta migliore.

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Il contesto tattico, la fiducia dell'allenatore e la continuità d'impiego possono incidere profondamente sul rendimento di un attaccante. A Brema Füllkrug sembra aver trovato le condizioni ideali per esprimersi, mentre in Italia non era riuscito a conquistare un ruolo centrale.

Per il Milan, dunque, la sua rinascita rappresenta soprattutto un'occasione per riflettere sulle difficoltà incontrate nella gestione del reparto offensivo. Füllkrug, intanto, continua a segnare e a rilanciarsi in Bundesliga. La doppietta contro il Borussia Dortmund conferma il suo momento d'oro: il passato rossonero è ormai alle spalle, ma le sue prestazioni in Germania continueranno inevitabilmente ad alimentare il dibattito sulla scelta di non riscattarlo.