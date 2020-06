La promessa di Galliani: “Monza in Serie A? Ecco cosa farei”

MILAN NEWS – Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato dei progetti futuri del club di proprietà di Silvio Berlusconi. L’ex dirigente del Milan ha parlato ai microfoni di ‘Radio Anch’Io Sport‘. Queste le sue dichiarazioni:

“Nei prossimi 12 mesi proveremo ad andare in Serie A, ma questo è l’obiettivo che già ci eravamo dati a inizio stagione: prima che iniziasse il campionato ricordo che il Presidente entrò negli spogliatoi per ricordare ai ragazzi che chi ci crede combatte, supera gli ostacoli e vince. Così siamo partiti”.

Una promessa in caso di Monza in Serie A: “Sono disposto a qualsiasi tipo di fioretto, come diceva mia nonna. Farò una passeggiata dal Brianteo a San Siro”.

Sulle cinque sostituzioni in Serie B: “Io sono stato abituato tutto l’anno, credo sia una roba che possa rimanere sempre, non vedo perché ci sia tanto scalpore in merito. Si riposano di più i calciatori, e specie in estate si possono ridurre di molto gli infortuni”.

