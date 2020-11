Juventus-Napoli, fissata la data del ricorso: ecco i due scenari

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – Novità sulla sfida tra Juventus e Napoli vinta a tavolino dai bianconeri, con la squadra di Gattuso che ha anche subito 1 punto di penalizzazione. Fissata l’udienza per il ricorso del Napoli, ecco tutti i dettagli:

“Già presentata la memoria difensiva (integrabile fino a due giorni prima dell’udienza) del Napoli, che si basa sul tentativo di confutare la teoria del Giudice sulla volontà di non giocare la partita. Secondo la sentenza, infatti, le prime mail della Asl 1 e della Asl 2 di Napoli non imponevano alla squadra di Gattuso di rimanere a Napoli e c’erano tutti i margini per l’applicazione del protocollo Figc-Governo.

Il club azzurro sostiene invece che anche le prime comunicazioni delle Asl fossero in qualche modo interpretabili come ordini a non partire. Il Napoli – scrivono i colleghi di Sportmediaset – punta a dimostrare che fino alle 14.13 del 4 ottobre era pronto a partire per Torino, anche se aver disdetto l’aereo e anche l’albergo potrebbe avere un peso in questo senso”.

Le novità importanti arriveranno precisamente il 9 novembre e tutto dovrebbe avvenire in un unico giorno: la discussione e la sentenza. Se il Napoli dovesse vincere il ricorso, il giudice imporrebbe di recuperare la partita (la data più probabile sarebbe quella del 13 gennaio) e ovviamente toglierebbe il punto di penalità agli azzurri. Se invece il verdetto fosse ancora contrario al club azzurro, De Laurentiis ricorrerà alla Collegio di Garanzia dello Sport. La Juventus invece non farà ricorso, qualsiasi sia la decisione.

TUTTE LE NEWS SU UDINESE-MILAN >>>