IFAB – Confermate 5 sostituzioni anche la prossima stagione

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Saranno confermate le 5 sostituzioni anche per la prossima stagione. Una risorsa per i club, a patto che abbiano una panchina più o meno lunga, affidabile, e di qualità. La nuova “regola” è stata eccezionalmente introdotta per via delle numerose partite ravvicinate dopo il lockdown causa CoVid-19.

Ma anche la prossima stagione i 5 cambi saranno confermati. Perché? Beh, anzitutto perché anche la prossima stagione ci saranno molti impegni e partite ravvicinate, visto che i campionati cominceranno tardi e dovranno finire presto, per via di EURO 2021. Poi chissà che, al di là degli impegni ravvicinati, le 5 sostituzioni vengano confermate per sempre. Purché si resti entro i limiti delle 3 finestre: soltanto tre interruzioni.

Questo permetterebbe alle squadra di dare più respiro ai titolarissimi, e darebbe ulteriori chance agli altri membri della squadra. Una decisione che farà felici anche gli allenatori, sempre in difficoltà su chi scegliere, eviterebbe malumori vari. La notizia è stata anticipata dalla ESPN, che conferma la decisione dell’IFAB.

