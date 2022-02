Ex Milan, i tifosi del Psg contestano Leonardo: “Devi andartene” (FOTO)

Leonardo, ex giocatore e dirigente del Milan, è stato contestato duramente dai tifosi del Psg nella serata di ieri. Le foto

Momento difficile per Leonardo . L'ex dirigente del Milan, infatti, è stato contestato dai tifosi del Psg al Parco dei Principi durante la gara di ieri sera contro il Rennes, vinta 1-0 con la rete di Mbappe. I tifosi parigini non condividono l'operato della dirigenza e lo hanno esposto chiaramente tramite alcuni striscione: "Leonardo, Ribes, Pien, Ramé, Allegre, una dirigenza che puzza di me... e si vede. Leonardo è ora di andarsene ?!

La gestione di Leonardo non sta piacendo ai tifosi, anche se c'è da dire che in questo momento la squadra è prima in campionato e qualificata agli ottavi di Champions League. Evidentemente l'eliminazione dalla Coppa di Francia contro il Nantes non è stata digerita, anche se il problema sembra andare al di là di una singola partita. In ogni caso Leonardo rimarrà al suo posto, almeno fino al termine della stagione. Intanto il Milan pensa a un colpo dalla Roma di Mourinho.