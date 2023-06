La Francia Under21 di Pierre Kalulu si è qualificata ai quarti di finale degli Europei di categoria con la netta vittoria sulla Svizzera per 4-1. Il difensore rimane dunque l'unico rossonero impegnato ancora in questa stagione. I quarti di finale dei transalpini si giocheranno domenica 2 luglio alle 21 quando Kalulu e i suoi compagni sfideranno l'Ucraina. LEGGI ANCHE: Milan, occhi puntati su un calciatore in uscita dal Leeds >>>