Calciomercato Milan – Occhi puntati su un calciatore in uscita dal Leeds

Dopo aver ufficializzato Marco Sportiello , concluso l'iter medico di Loftus- Cheek , il Milan è pronto a concludere altri colpi in entrata. I rossoneri, infatti, hanno raggiunto nelle scorse ore un accordo con Luka Romero , giovane talento argentino rimasto svincolato dopo l'esperienza alla Lazio, ma non potrebbe essere il solo ad unirsi alla squadra di Stefano Pioli . Uno dei nomi caldi del mercato rossonero è quello di Yunus Musah, calciatore del Valencia che potrebbe trasferirsi anche lui nel club di via Aldo Rossi durante questa sessione estiva. Ma c'è di più, perché il Diavolo potrebbe fiondarsi anche su un calciatore in uscita dal Leeds.

Stando a quanto riportano i colleghi di 'tuttomercatoweb.com', Luis Sinisterra potrebbe dire addio al club inglese dopo appena una stagione. Certo, non è stata una grande stagione in quanto si è conclusa con la retrocessione in Championship, motivo per il quale il laterale colombiano vorrebbe trasferirsi altrove, magari in una squadra di vertice come il Milan. Il classe 1999 può giocare sia come esterno sinistro ma anche come esterno destro d'attacco, motivo per il quale tanti club hanno già chiesto informazione al Leeds.