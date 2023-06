Mercato Milan – Dalla Spagna: “Morata, presente una clausola rescissoria”

Il calciomercato del Milan è entrato nel vivo del gioco. Dopo aver ceduto Sandro Tonali al Newcastle, i rossoneri hanno già effettuato tre colpi in entrata. Si tratta di Marco Sportiello, il quale sarà il vice Maignan, Ruben Loftus-Cheek e Luka Romero, quest'ultimo atteso a Milano nei prossimi giorni, se non nelle prossime ore. I movimenti del Diavolo di certo non terminano qui, anzi molto probabilmente sarà una sessione estiva molto movimentata quella del club di via Aldo Rossi. Tra gli obiettivi della dirigenza c'è anche quello di rinforzare il reparto d'attacco, scarno di soluzioni dopo l'addio di Ibrahimovic e le probabili partenze di Rebic e Origi. Tra i vali profili sondati c'è anche quello di Alvaro Morata, ex calciatore della Juventus oggi all'Atletico Madrid.