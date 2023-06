Calciomercato Milan – Piace Hjulmand: pronta una contropartita tecnica

Morten Hjulmand, capitano del Lecce, è obiettivo del Milan per questo calciomercato estivo. Ai salentini potrebbe andare qualcuno in cambio

In procinto di cedere Sandro Tonali al Newcastle United e di accogliere Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea, il Milan non si ferma di certo qui nella sua caccia ai centrocampisti per questa sessione estiva di calciomercato. Oltre ai nomi di Tijjani Reijnders (AZ Alkmaar) e Yunus Musah (Valencia) c'è anche un altro profilo che tanto piace ai dirigenti del club di Via Aldo Rossi.