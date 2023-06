Calciomercato Milan – Intesa di massima con Reijnders: cifre e dettagli

Può arrivare per 18-20 milioni: la trattativa è da aprire

Milan e AZ, infatti, devono ancora trattare per il trasferimento di Reijnders in rossonero in questa sessione di calciomercato. L'olandese, autore di 7 gol e 12 assist in 54 partite nell'ultima stagione tra Eredivisie, Conference League e coppe nazionali, può arrivare per 18-20 milioni di euro. Discussioni concrete, però, devono ancora essere intavolate. C'è, però, una curiosità che potrebbe essere di aiuto ai rossoneri.