Calciomercato Milan – Musah, si tratta. Ma occhio alla solita Inter

Quest'ultimo, infatti, lo ha marcato stretto ai recenti Mondiali in Qatar e dunque, a quanto pare, il pressing dell'Inter sul Milan continua. Non soltanto Marcus Thuram, Romelu Lukaku o Davide Frattesi. L'aria di derby di calciomercato comincia a soffiare fino a Valencia per Musah.

Il Diavolo vorrebbe spendere 20 milioni. Giocatore pronto ad andare via — Il Milan, ha riferito il quotidiano sportivo nazionale, ha già avuto dei primi contatti con gli spagnoli. Il Diavolo si è fatto avanti per Musah, pur senza aver ancora presentato un'offerta ufficiale. Il Valencia vorrebbe almeno 25 milioni di euro; il Milan è convinto, però, che si possa chiudere intorno ai 20. Per almeno un paio di motivi: dopo tre anni a Valencia, senza presenze nelle coppe europee, Musah si sente pronto ad andare via per tentare il decollo in una big da Champions League.

Inoltre, il Valencia è in difficoltà finanziarie ed è spinto a vendere i propri gioielli per fare cassa, respirare ed alimentare il proprio mercato in entrata. Musah, che ha vissuto in Italia in primi dieci anni della sua vita, parla italiano ed è in possesso del passaporto italiano, non occuperebbe uno slot da extracomunitario. Rispecchia l'identikit del giocatore 'da Milan' nella gestione RedBird: è giovane, ha grandi margini di crescita ed è potenzialmente rivendibile in futuro. Lukaku al Milan? Cosa c'è di vero >>>