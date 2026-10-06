Ci sono sconfitte che fanno male e altre che segnano una frattura. Il 7-0 incassato dalla Croazia contro l'Inghilterra in Nations League è la sconfitta più grande nella storia del calcio croato. Una serata da dimenticare per la nazionale a scacchi, travolta davanti al proprio pubblico e incapace di opporre resistenza a una squadra che ha dominato dall'inizio alla fine.

Modric: "Sono qui da vent’anni, ma è la prima volta che provo vergogna dopo una partita"

Il capitano della Croazia e centrocampista del Milan, Luka Modric, non ha cercato scuse. Davanti ai microfoni ha parlato con la lucidità e la durezza di chi sa di trovarsi davanti a una serata completamente sbagliata. "Il problema non è perdere, ho detto che il problema è il modo in cui abbiamo perso. Non possiamo esserne orgogliosi. Per quanto riguarda la reazione del pubblico, mi aspetto una risposta positiva, che ci sostengano come hanno sempre fatto. Che giudichino pure dopo la partita. Abbiamo bisogno del pubblico, non sono frasi fatte: il sostegno dei tifosi significa molto per noi. Nonostante abbiamo deluso tutti, ci aspettiamo supporto. Anche noi siamo delusi. Credo che saremo completamente diversi". Modric, 41enne, storico capitano della Croazia, ha anche dichiarato: "Giocare a questa età mi rende felice: finchè il CT mi vorrà, sarò qui".

Le parole di Modric sono corrette e vere; la Croazia è la nazione più piccola ad aver mai disputato una finale del campionato del mondo, tutto ciò è frutto di coesione e resilienza; negli ultimi anni la Croazia si è distinta per le sue prestazioni sportive, contro nazioni molto più grandi e talentuose. Il segreto è sempre stato l'umiltà e l'unione del gruppo, tutto ciò che non so è visto contro l'Inghilterra.

L'ora del riscatto

Stasera alle 20.45, la nazionale a scacchi scende in campo contro la Spagna; i campioni d'Europa vantano una forma smagliante, 40 gare di fila senza mai perdere, sembrano la peggiore avversaria possibile per una squadra che cerca il riscatto.

La squadra di Slaven Bilić deve assolutamente evitare la sconfitta; un risultato negativo condannerebbe quasi sicuramente i croati a giocare lo spareggio retrocessione di Nations League.

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Staserà sarà una vera e propria battaglia, Luka Modric e compagni per sconfiggere la Spagna di Yamal dovranno gettare il cuore oltre l'ostacolo e dimostrare a una nazione intera di essere ancora vivi.