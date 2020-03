Coronavirus, Serie A in pressing sulla UEFA: ecco i motivi

NEWS SERIE A – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Repubblica‘ in edicola questa mattina, la Serie A è in pressione su Aleksander Ceferin, Presidente della UEFA, affinché vari dei provvedimenti per le competizioni europee vista l’emergenza coronavirus che sta affliggendo il nostro Paese.

In particolare, ha sottolineato il quotidiano generalista, con gli Europei itineranti che, nelle intenzioni della Serie A, dovrebbero essere posticipati di 15 giorni o rinviati all’autunno, facendo così slittare tutte le gare in programma, comprese, naturalmente, le gare del massimo campionato.

In questa maniera, tutti i club avrebbero tempo per fermarsi e ricalendarizzare i propri impegni fino al mese di giugno. Sulla questione coronavirus è intervenuta, nelle scorse ore, anche la Federcalcio tedesca che, tramite il suo amministratore delegato Christian Seifert, ha annunciato le proprie intenzioni: continua a leggere >>>

