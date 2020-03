Coronavirus – La Federcalcio tedesca: “Giochiamo la stagione fino a maggio”

NEWS DALL’ESTERO – Christian Seifert, amministratore delegato della DFL, Deutsche Fußball Liga, la Federcalcio tedesca, in un comunicato ufficiale pubblicato sul sito web della massima autorità calcistica in Germania, ha spiegato come ci si intende muovere per fronteggiare l’emergenza coronavirus in relazione con le partite di campionato di prima e seconda serie.

“Il coronavirus mette l’intera società, e quindi il calcio, in una situazione difficile. Naturalmente, la salute della popolazione, e quindi di tutti gli appassionati di calcio, sono una priorità assoluta. Perciò l’obiettivo deve essere quello di trovare il percorso adeguato tra la previdenza giustificata e l’eccessiva cautela nei diversi settori della vita di tutti i giorni.

Naturalmente, i club della Bundesliga e della 2. Bundesliga continueranno a coordinarsi, strettamente, con le autorità responsabili nelle rispettive sedi per quanto riguarda lo svolgimento di ulteriori giornate di campionato. Allo stesso tempo, non c’è dubbio che la stagione debba essere giocata fino alla fine di maggio, per determinare le promozioni, le retrocessioni e le partecipanti alle competizioni internazionali.

Questo è l’unico modo, per i club e per la Federazione, di pianificare con certezza la prossima stagione, nonostante le circostanze difficili. Nel Consiglio della DFL ci si scambierà, in breve tempo, opinioni su questo si organizzerà una riunione con i club il prima possibile”. Questo, invece, per quanto riguarda l’Italia, il parere di Massimo Ambrosini, ex calciatore del Milan, sulla diffusione ed il contagio del coronavirus: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android