Coronavirus – Mihajlovic, secondo tampone negativo: la situazione

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – Gli aggiornamenti sulle condizioni di salute di Sinisa Mihajlovic circa la questione coronavirus. Secondo tampone negativo, ecco il comunicato del Bologna e il programma dei prossimi giorni che l’allenatore seguirà:

“Alla luce dell’esito negativo degli ultimi due tamponi per il rilevamento del Covid-19 eseguiti come da procedura, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic può riprendere la sua regolare attività. Domani dunque sarà al centro tecnico Niccolò Galli per dirigere l’allenamento della squadra”.

