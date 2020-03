Coronavirus – Francia: Ligue 1 e Ligue 2 a porte chiuse fino al 15 aprile

NEWS DALL’ESTERO – L’emergenza Coronavirus ormai non spaventa solo l’Italia ma anche l’Europa intera. In questo senso in Francia, come riporta l’Equipe, i campionati di calcio di Ligue 1 e Ligue 2 si giocheranno a porte chiuse fino al 15 aprile.

Questa è per ora, la decisione presa dalla federazione calcistica francese. Nel frattempo non perderti le parole di Giovanni Malagò al riguardo della sospensione della nostra Serie A. Per conoscere cosa il Presidente del CONI ha detto continua a leggere >>>

