Coronavirus – FIGC, solo 10 club possono garantire i ritiri in isolamento

NEWS SERIE A – La FIGC ha diramato nella giornata di ieri un comunicato per rendere conto di quanto emerso nella videoconferenza della Commissione medica federale, presieduta dal prof. Paolo Zeppilli.

Ecco la nota della Federcalcio: “Sono state presentate le linee guida che verranno integrate a breve dalle indicazioni degli esperti e dei rappresentanti delle componenti per definire il prima possibile il protocollo unitario definitivo. Nel confronto, inoltre, è emersa come raccomandazione che nella prima fase il “gruppo squadra” sia raccolto in un luogo “chiuso” (ad es. centri sportivi), ovviamente sanificato e rispettoso di tutte le norme igieniche-comportamentali, anche per coloro che non appartengono al gruppo ristretto”.

Un incontro servito ad analizzare e definire un protocollo di garanzia per controllare al massimo lo stato di salute di atleti e tecnici, in vista di una possibile ripresa degli allenamenti. Da tutto ciò è emerso, come riporta Tuttosport, che solamente dieci club di Serie A sarebbero in grado di permettersi di seguire questa strada, avendo le camere nei centri di allenamento (il Milan può permetterselo).

Le altre – per non parlare della maggior parte dei club di B e C – dovrebbero seguire strade alternative. Per questo motivo sono allo studio due protocolli alternativi:

Uno per chi decide di far dormire i giocatori in hotel vicini ai centri di allenamento;

Un secondo per chi decide di far tornare i giocatori a casa ogni sera.

Queste due soluzioni non convincono però l’AIC. Il tutto dunque, verrà ridiscusso nella prossima riunione ni programma per martedì 14 aprile.

