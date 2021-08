Barcellona-Juventus 3-0, ai blaugrana il Trofeo Gamper: cori per Messi

Il Barcellona vince la 55esima edizione del Trofeo Gamper. Juventus stesa 3-0, ma la squadra di Allegri non demerita: cori per Lionel Messi

Il Barcellona vince la 55esima edizione del Trofeo Gamper : Juventus travolta 3-0 . Nel complesso, la squadra di Allegri non demerita . I bianconeri, infatti, mostrano diverse trame di gioco interessanti, ma il punteggio finale è particolarmente severo. Dopo soli 3 minuti sono i blaugrana a passare: Depay brucia la difesa della Juve in velocità e batte Szczesny. Cristiano Ronaldo ci prova, ma viene murato in angolo. Al 20' il giovane talento del Barcellona Demir si vede annullare un gol per un fuorigioco precedente di Griezmann. Szczesny e Neto devono fare gli straordinari nel quarto d'ora finale del primo tempo: il primo salva sull'ottimo Demir, il secondo su Morata.

Nella ripresa Allegri rivoluziona la squadra. Ad andare in gol, però, è ancora il Barcellona: Braithwaite, perso dalla difesa bianconera, batte Perin di testa. In pieno recupero arriva il tris dei catalani: Puig calcia di sinistro dal limite e Perin non ci arriva. 3-0 per il Barcellona e Trofeo Gamper che rimane a "casa". Da segnalare i cori dei tifosi del Barcellona per Lionel Messi. L'argentino andrà al PSG, ma nel cuore dei supporters azul-grana è sempre presente.