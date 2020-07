Sorteggio Europa League: ecco gli accoppiamenti dei quarti di finale

ULTIME NEWS – Dall’urna di Nyon ecco gli accoppiamenti per i quarti di finale di Europa League: la finale si giocherà a Colonia il 21 agosto. Due le squadre italiane ancora impegnate nella competizione (Inter e Roma) che giocheranno in gara secca in Germania le sfide rispettivamente contro Getafe e Siviglia.

GLI ACCOPPIAMENTI:

Shakhtar Donetsk/Wolfsburg – Eintracht Francoforte/Basilea

Lask Linz/Manchester United – Istanbul Basaksehir/Copenaghen

Inter/Getafe – Bayer Leverkusen/Glasgow Rangers

Wolverhampton/Olympiakos – Siviglia/Roma

In caso di semifinale la Roma potrebbe incontrare il Manchester United, mentre l’Inter Shakhtar Donetsk o Eintracht Francoforte/Basilea.

