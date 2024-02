Rennes-Milan, Terrier: “Un gol presto per entusiasmare il pubblico”

"All'andata io e Kalimuendo non siamo riusciti a trovarci"

Terrier ha quindi commentato così la brutta prova offerta dai bretoni a Milano. "Ero un po' frustrato dalla mia prestazione. Non ho toccato molti palloni, eravamo ben marcati davanti e con Arnaud Kalimuendo non siamo riusciti a trovarci. In questo tipo di partite, devo riuscire a creare legami tra difensori e centrocampisti per cercare di salire un po' più in alto". LEGGI ANCHE: Rennes-Milan, rifinitura a Milanello: per Pioli solo buone notizie >>>