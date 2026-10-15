Alphadjo Cisse, centrocampista rossonero, ha parlato in zona mista al termine di RB Salisburgo-Milan, partita della 2^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027 che si è svolta alla 'Red Bull Arena' di Salisburgo (Austria). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

RB Salisburgo-Milan 0-4, così Cisse in zona mista nel post-partita

: “Sono molto contento di questa tripletta e di questa vittoria, sono molto soddisfatto. Sicuramente mi porterò con me questo momento”.

Sul ruolo in cui può giocare, visto che ha segnato anche da numero 9: “Diciamo che non ho un ruolo, cerco sempre di dare il massimo in qualsiasi posizione mi venga data. Che sia da 9 o da trequartista cerco sempre di dare il massimo”.

Sulle sue prestazioni che sono un segnale per il calcio italiano: “Di giovani italiani ce ne sono tanti forti. Ne usciranno tanti molto presto. Dobbiamo avere la fiducia dei mister come sta facendo mister Rúben Amorim con me e tutti gli altri”.

Sull'assist che gli ha fatto Davide Bartesaghi e sul gol che tarda ad arrivare per Francesco Camarda: “Sono sicuro che il gol arriverà, è un giocatore davvero forte. Con Barte ho un bel rapporto e sono contento che mi abbia fatto assist”.

Sull'essere il più giovane italiano di sempre a segnare una tripletta in Europa: “Me l’hanno detto prima, sono contento. Me lo porterò con me, è un gran ricordo. Ma è in secondo piano”.

Sull'aspettarsi un inizio così con la maglia del Milan: “Penso che ad inizio anno nessuno si sarebbe aspettato questa tripletta e tutto quello che sto facendo adesso. Ma per essere qua ho lavorato molto e se sono qui è anche grazie al lavoro”.

Su RB Salisburgo-Milan come partita più importante, finora, della sua carriera: “Non te lo so dire. Una delle più belle possiamo dire di sì”.

Sul rapporto con mister Amorim: “Col mister ho un bel rapporto, come tutte le altre persone. È una cosa che mi ha dato una spinta in più. Sono contento”.

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Sulla tripletta che è anche un messaggio per Roberto Mancini, C.T. dell'Italia maggiore: “Quello che succede succede, sono tranquillo. Sono concentrato sul Milan adesso”.