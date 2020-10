Probabili formazioni Rio Ave-Milan, Daniel Maldini titolare: i suoi numeri

I numeri di Daniel Maldini

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Una decisione a sorpresa per Stefano Pioli che, al posto di Zlatan Ibrahimovic, ha scelto di inserire Daniel Maldini. Nonostante la disponibilità di Lorenzo Colombo, a segno contro il Bodo/Glimt, e Rafael Leao, l’allenatore del Milan vuole giocarsi le sue carte con il figlio d’arte classe 2001. A giudicare dai numeri, una scelta del tutto azzardata: Daniel Maldini infatti, tra lo scorso anno e quello in corso, ha giocato soltanto 58 minuti complessivi in gare ufficiali. Mai una partenza dal primo minuto, soltanto spezzoni di partita. Poco importa per Pioli dunque, che proverà a conquistare i gironi d’Europa League con Daniel Maldini da punta centrale.

