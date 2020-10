Calciomercato Milan – Hauge: “Se non puoi batterli unisciti a loro”

Frase ad effetto

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Jens Petter Hauge è ufficialmente un giocatore del Milan. Dopo essere passato da San Siro come avversario, l’esterno d’attacco norvegese si è ritrovato a vestire la maglia rossonera dopo una sola settimana. Le sue qualità hanno stregato la dirigenza che non ha perso tempo, acquistandolo a titolo definitivo. Il classe 1999, attraverso il proprio profilo Instagram, ha voluto festeggiare il trasferimento pubblicando una foto con addosso la sua nuova maglia. Bella anche la didascalia “se non puoi batterli unisciti a loro“, in riferimento alla vittoria del Milan contro il Bodo/Glimt, sua ex squadra. Ecco il post.