Lorenzo Pirola, difensore biancorosso, ha parlato a 'Sky Sport' dopo Olympiacos-Milan, partita della 5^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027
Olympiacos-Milan 2-4: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita del 'Karaiskakīs'
Lorenzo Pirola, difensore biancorosso, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Olympiacos-Milan, partita della 5^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Geōrgios Karaiskakīs' di Atene (Grecia). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Olympiacos-Milan, le parole di Pirola
"Era una gara significativa per me e per la squadra, dispiace per come sia finita. Abbiamo giocato sessanta minuti di alto livello, poi dopo il 2-1 ci siamo disuniti: loro hanno alzato la pressione e, con la qualità che hanno davanti, ci hanno colpito".
Sui gol subiti e la stanchezza nel finale
"Il primo gol subito si poteva evitare: avevamo la partita in controllo e l'abbiamo riaperta da soli. Nel finale è emersa un po' di stanchezza, avevamo anche poche rotazioni in panchina e credo che quattro reti subite siano decisamente troppe".
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