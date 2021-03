Milan-United, Calhanoglu: “Non solo cresciuto solo io, ma tutta la squadra”

Hakan Calhanoglu, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' prima di Milan-Manchester United. Le dichiarazioni

Hakan Calhanoglu, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' prima di Milan-Manchester United. La gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League si giocherà alle ore 21:00 a 'San Siro'. Queste le sue dichiarazioni: "Sono cresciuto? Secondo me non solo io, tutti sentono questo miglioramento. Siamo tutti contenti, vogliamo continuare su questa strada e abbiamo bisogno di questo perché dobbiamo stare sempre in alto. Abbiamo fatto una grande partita lì, oggi siamo in casa, vogliamo fare il massimo per arrivare al prossimo turno".