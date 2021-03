Milan, il punto su tutti gli infortunati: intervento per Calabria / PM News

Ecco le condizioni fisiche di Davide Calabria, Ante Rebic, Rafael Leao, Alessio Romagnoli, Mario Mandzukic e Daniel Maldini

Arrivano brutte notizie per quanto riguarda i giocatori infortunati del Milan. Ecco quanto appreso dalla nostra redazione: Davide Calabria, in seguito ad un trauma al ginocchio destro a Manchester, ha riportato una lesione del menisco mediale che necessita di intervento artroscopico in programma domani, venerdì 19 marzo. Ante Rebic ha una riacutizzazione dell'infiammazione del muscolo otturatore esterno dell'anca destra, problema di cui ha già sofferto nelle ultime settimane. Rafael Leao non è a disposizione per una lesione di primo grado del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. Nell'allenamento di ieri Alessio Romagnoli ha riportato una lesione di primo grado del muscolo gemello mediale del polpaccio sinistro. Mario Mandzukic e Daniel Maldini stanno proseguendo le cure per le rispettive lesioni muscolari.