Milan, ultime trasferte positive per i rossoneri / Europa League News

Milan, il dato sulle ultime 4 trasferte in Europa League

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ultimo turno di Europa League in trasferta per il Milan, che affronterà lo Sparta Praga questa sera alle ore 21. Buoni i numeri dei rossoneri lontano da San Siro: inclusi i turni preliminari, infatti, il Milan è imbattuto nelle ultime 4 trasferte in competizioni europee (2V, 2N) e potrebbe centrare una striscia di cinque partite senza subire sconfitte per la prima volta da dicembre 2011. Ecco 8 curiosità su Sparta Praga-Milan >>>