Milan-Sparta Praga 1-0 al 45′: decide Brahim Diaz. Ibra, traversa su rigore

Europa League, Milan-Sparta Praga a fine primo tempo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Seconda giornata del gruppo H d’Europa League, Milan-Sparta Praga: al termine del primo tempo, parziale di 1-0 in favore dei rossoneri grazie al gol di Brahim Diaz su assist di Zlatan Ibrahimovic.

Milan che parte subito all’attacco, ma senza creare particolari insidie. Oltre un quarto d’ora per assestarsi, capire certe posizioni e andare con il pilota automatico. Ed infatti al 25′ arriva il vantaggio del Milan, che sfrutta un errore in costruzione degli avversari: Ibrahimovic si allarga sulla destra, vede e serve alla perfezione Brahim Diaz al centro: finta di sinistro, poi destro vincente dello spagnolo. La chance per il raddoppio arriva poco dopo, calcio di rigore conquistato da Ibrahimovic: dal dischetto Zlatan calcia alto scheggiando la traversa alla sua destra.

