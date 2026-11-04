Koni De Winter su Sky Sport prima del Ferencváros: il difensore del Milan avvisa il gruppo sui cali di concentrazione e fissa l'obiettivo trofei

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Da Milanello, Pulisic e altri quattro passano sotto al tunnel degli schiaffi

Il rito del tunnel a Milanello: festeggiati Pulisic, De Winter, Diawara, Moreira e Carlos Fernandes | Video PM

Dopo la conferenza stampa Koni De Winter è stato intervistato anche a "SkySport24" alla vigilia della sfida tra Milan e Ferencváros, valida per la quarta giornata della fase campionato dell'Europa League 2026-27.

Nelle scorse ore sei diventato papà:

"Sono molto contento, tutti stanno bene. È un periodo importante per la mia vita, ma siamo qui per parlare di calcio".

De Winter non sta uscendo mai dal campo, può essere il suo momento migliore in carriera:

"Sì, io ho sempre lavorato per questo. Sono ancora giovane, posso migliorare ancora".

De Winter a Sky: "Il derby dà entusiasmo, ma noi lavoriamo per un trofeo"

Ovviamente la vittoria del derby contro l'Inter ha lasciato grande entusiasmo nell'ambiente:
"È sempre bello vincere una partita così importante, ma per noi sarebbe ancora più bello vincere un trofeo. E stiamo lavorando per questo".
De Winter sicuro: "Posso migliorare ancora. Derby? Per noi sarebbe ancora più bello vincere un trofeo"

Che tipo di partita vi aspettate domani?

"Ogni partita è seria e noi facciamo di tutto per vincere. In Europa non sono arrivati tanti successi, domani faremo di tutto per vincere".

Il percorso di crescita del Milan e l'avviso sui cali di tensione

Il nuovo progetto sta continuando, ma è iniziato solamente da pochi mesi. De Winter parla di a che punto è il percorso di crescita di questo Milan:
"La squadra ha fiducia, a volte anche troppo e abbiamo dei cali. Invece dobbiamo cercare di restare sempre concentrati".

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