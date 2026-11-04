De Winter sicuro: "Posso migliorare ancora. Derby? Per noi sarebbe ancora più bello vincere un trofeo"

Koni De Winter su Sky Sport prima del Ferencváros: il difensore del Milan avvisa il gruppo sui cali di concentrazione e fissa l'obiettivo trofei
Il rito del tunnel a Milanello: festeggiati Pulisic, De Winter, Diawara, Moreira e Carlos Fernandes | Video PM
Dopo la conferenza stampa Koni De Winter è stato intervistato anche a "SkySport24" alla vigilia della sfida tra Milan e Ferencváros, valida per la quarta giornata della fase campionato dell'Europa League 2026-27.
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"Sono molto contento, tutti stanno bene. È un periodo importante per la mia vita, ma siamo qui per parlare di calcio".
De Winter non sta uscendo mai dal campo, può essere il suo momento migliore in carriera:
"Sì, io ho sempre lavorato per questo. Sono ancora giovane, posso migliorare ancora".
De Winter a Sky: "Il derby dà entusiasmo, ma noi lavoriamo per un trofeo"Ovviamente la vittoria del derby contro l'Inter ha lasciato grande entusiasmo nell'ambiente:
"È sempre bello vincere una partita così importante, ma per noi sarebbe ancora più bello vincere un trofeo. E stiamo lavorando per questo".
Che tipo di partita vi aspettate domani?
"Ogni partita è seria e noi facciamo di tutto per vincere. In Europa non sono arrivati tanti successi, domani faremo di tutto per vincere".
Il percorso di crescita del Milan e l'avviso sui cali di tensioneIl nuovo progetto sta continuando, ma è iniziato solamente da pochi mesi. De Winter parla di a che punto è il percorso di crescita di questo Milan:
"La squadra ha fiducia, a volte anche troppo e abbiamo dei cali. Invece dobbiamo cercare di restare sempre concentrati".
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