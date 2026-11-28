La vittoria in rimonta contro l'Olympiacos ha restituito entusiasmo al Milan e rilanciato il percorso europeo della squadra di Rúben Amorim. Dopo un avvio complicato, i rossoneri hanno dimostrato di poter ancora recitare un ruolo da protagonisti nella competizione. Un motivo in più per non sottovalutare l'Europa League, che rappresenta un'occasione importante sotto diversi punti di vista: dalla possibilità di conquistare un trofeo mai entrato nella bacheca del club fino alla qualificazione diretta alla prossima Champions League.

Un trofeo che manca nella storia del Milan

Il palmares internazionale rossonero è tra i più prestigiosi del calcio mondiale, ma c'è una competizione che il Milan non è mai riuscito a vincere: la Coppa UEFA, oggi Europa League. Nonostante le numerose partecipazioni europee e i successi ottenuti soprattutto in Champions League, il club non ha mai alzato questo trofeo.

Il miglior risultato raggiunto dai rossoneri nella competizione è rappresentato dalle semifinali, disputate nelle stagioni 1971-1972 e 2001-2002. Vincere l'Europa League significherebbe quindi aggiungere alla propria storia un titolo ancora assente, completando ulteriormente una bacheca già ricchissima.

La vittoria garantirebbe l'accesso diretto alla Champions League

C'è poi un aspetto sportivo ed economico da non trascurare. La squadra che conquista l'Europa League ottiene infatti un posto nella fase campionato della Champions League della stagione successiva, anche qualora non riuscisse a qualificarsi attraverso il proprio campionato nazionale.

Per il Milan, dunque, arrivare fino in fondo potrebbe rappresentare una strada alternativa per tornare nella massima competizione europea. Un obiettivo particolarmente importante considerando il valore sportivo e finanziario della Champions League. La possibilità di conquistare un trofeo internazionale, inoltre, darebbe ulteriore prestigio al percorso di Amorim e alla stagione rossonera.

Il cammino europeo può aiutare anche l'Italia

L'Europa League ha un'importanza che va oltre i risultati del singolo club. Ogni vittoria e ogni passaggio del turno contribuiscono infatti al rendimento delle squadre italiane nelstagionale, insieme ai risultati ottenuti da Inter, Juventus, Napoli, Roma e dalle altre rappresentanti del Paese nelle competizioni europee.

La situazione aggiornata al 28 novembre vede l'Italia al sesto posto con 9,214 punti, a 0,686 lunghezze dal Portogallo, attualmente secondo con 9,900. In testa c'è l'Inghilterra con 10,500. Soltanto le prime due federazioni al termine della stagione riceveranno un posto aggiuntivo nella Champions League 2027-2028.

Ecco perché un Milan capace di avanzare nelle fasi a eliminazione diretta potrebbe dare un contributo importante alla causa italiana. Più partite europee verranno disputate e più occasioni ci saranno per raccogliere punti preziosi, anche se il risultato finale dipenderà dal rendimento complessivo di tutte le squadre italiane.

Milan, l'Europa League non deve diventare un obiettivo secondario

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La rimonta contro l'Olympiacos ha ricordato quanto sia importante restare competitivi anche in Europa, soprattutto dopo le difficoltà incontrate nella prima parte del percorso. Il Milan ha ancora diverse tappe da affrontare, ma non può permettersi di considerare questa competizione un impegno secondario.In palio non c'è soltanto un trofeo che manca da sempre nella storia rossonera. C'è anche la possibilità di garantirsi un posto nella prossima Champions League e di contribuire al tentativo dell'Italia di conquistare una quinta squadra nella massima competizione europea. Tre motivazioni che rendono l'Europa League un obiettivo da affrontare con la massima ambizione.