Manchester United, tensione in vista del Milan. Lite tra due giocatori

Europa League, tensione nel Manchester United

Tensione nel Manchester United, prossimo avversario del Milan di Stefano Pioli in Europa League. La squadra di Ole Gunnar Solskjaer è al secondo posto in Premier League, ma contro il Crystal Palace ha pareggiato 0-0. E’ successa la stessa cosa nelle due giornate precedenti. Insomma, un periodo certamente non brillante per i Red Devils, con il tecnico che deve gestire una lite in campo tra il capitano Harry Maguire e Marcus Rashford.

Il tutto è avvenuto nella partita con il Crystal Palace, con la conversazione tra Maguire e Rashford che è stata ripresa dalle telecamere di Sky Sports e poi riportate dai colleghi del Daily Mirror. Questo è quanto accaduto dopo che l’attaccante era finito in fuorigioco.

-Rashford a Maguire: “Cosa vuoi che faccia?”

– Maguire risponde: “C…. rimetti in gioco”

-Ancora Rashford: “Chiudi quella c***o di bocca, testa di c***o”

E’ vero che queste cose in campo possono succedere, ma ricordiamo che Maguire è il capitano della squadra, e dunque l’atteggiamento di Rasford non è stato impeccabile, per usare un eufemismo. In ogni caso. Solskjaer ha parlato al termine della gara contro il Crystal Palace ai microfoni di BBC Sport: “Questo pareggio di oggi non va bene. Se vuoi salire in classifica devi vincere. Devi guadagnarti il ​​diritto, devi vincere i contrasti, devi lottare, devi giocare meglio di così. Non è stata una delle nostre serate migliori, questo è certo”. Non solo Europa League, ma anche calciomercato: il Milan pensa al riscatto di Tomori. Le ultime